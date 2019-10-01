1, 2, 5 копеек с сегодняшнего дня вышли из оборота. Следствие инфляции или экономическая целесообразность - мнение экспертов

5 копеек! Вот они, вот они у меня, во

1, 2 и 5 копеек с сегодняшнего дня вышли из оборота. Теперь эти монеты не являются платежным средством. С таким нововведением от Нацбанка уже на собственном опыте ознакомился Виктор Васильевич. Рассказывает, когда расплачивался за воду, 5 копеек у него уже не взяли.

Виктор Васильевич, пенсионер

Я ей даю 50, 25 и 5, а всё - 5 копеек не берем...

Извлечения мелких монет из оборота - часть решения оптимизации Национальным банком номинального ряда банкнот и монет гривны. В дальнейшем должно остаться 6 номиналов монет и столько же банкнот. С сегодняшнего дня также будет постепенно изыматься и монета номиналом в 25 копеек. Она при попадании в банки уже не будет возвращаться в оборот.

Большинство харьковчан к таким изменениям относятся спокойно. Говорят, копейки уже давно морально устарели.

Ярослав

Скорее это нормально, чем нет, если дальше просто нужно будет как-то округлять цены. Если условно будут выводить из обихода 5, 10, то просто будут округлять цены и будут выводить новые монеты

Тамара

Если честно, мне без разницы, я на эти монеты ... я их в доме откладываю в определенном месте и всё

Евгения

Не, ну, если много, то можно отнести, но мне кажется, это старички в основном делают, которые копили-копили. Они могут отнести, а молодежь такого делать не будет

Обменять монеты, вышедшие из оборота, можно будет бесплатно в течение трех лет до конца сентября 2022. В свою очередь, экономисты эту оптимизацию от Нацбанка объясняют последствиями инфляции. Поэтому такая ситуация была давно ожидаемой. Ведь с момента введения в обращение копеек, а это 1996 год - цены выросли чуть ли не в десятки раз.

Сергей Беренда, экономист

Тому і виникає така ситуація, що такі дрібні номінали вони перестали бути актуальними. Питання полягає - через що. Звісно, через інфляцію. Тобто, візьміть останні 20 років, подивіться на сайті Нацбанку, яка інфляція кожного року. Там девальвація, інфляція - тому це закономірні речі. Це вже як результат минулих десятиріч чи минулих років, це не є ситуація, яка раптово виникла

Также, по словам Сергея Беренды, изъятие из оборота копеек вряд ли сможет привести к отрицательным результатам. Более того, определенная мера инфляции толкает экономику вперед. Вопрос же только в том, какой будет уровень этой инфляции.