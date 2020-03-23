10% площадей засеяно. Как пандемия повлияет на аграрную сферу?

Уже 10% запланированных площадей аграрии региона - засеяли. Об этом сегодня председателю ХОГА сообщили на селекторном совещании. По словам Алексея Кучера, треть бюджета области наполняют сельхозпроизводители. И даже в условиях карантина - аграрии работают.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Не можемо зараз стояти осторонь цього осторонь всіх процесів, які відбуваються у зв'язку з підготовкою до посівних процесів, до усіх процесів, в які включені наші аграрії, і це дуже важливо. Сьогодні звільнено керівника АПК обласної державної адміністрації, сьогодні ситуація, яка є в агропромисловому комплексі, є в обладміністрації повністю під контролем.

Среди проблемных вопросов были названы: резкое уменьшение посевов проса и сокращение посевных площадей сахарной свеклы, а также, учитывая, что в последнее время резко вырос спрос на гречку, было предложено рассмотреть вопрос увеличения ее посевов. И кроме того, рассмотреть все возможные риски для агросферы в случае, если будет введено чрезвычайное положение в стране.

Иван Глянь, председатель областной организации работодателей в сфере АПК

Просимо і прохаємо, щоб допомогли нам в цих питаннях, тому що якщо буде чрезвичайний стан, то нам треба повністю ізолювать усе, а особливо твариницитво, а ми не зможемо ізолювати, тому що треба його треба кожен день годувати, доїти, отримувати прирост і поставляти на переробні комбінати, а потім і на прилавки, щоб була добра і смачна продукція.

Кроме того, было оговорено рациональное использование средств местных бюджетов в 2020 году с целью недопущения возникновения сложных ситуаций по прохождению карантина.

Сергей Овсянников, директор Департамента финансов ХОГА

Забезпечити, в першу чергу, фінансування зарплати енергоносііїв та захищених статей, решту непершочергових видатків передвинути на кінець року або взагалі , якщо це можливо, від них відмовитись, і ці кошти будуть розглянуті для виділення в подальшому

Аграрии отчитались, что благодаря благоприятным погодным условиям нынешняя посевная кампания в Харьковской области началась на 2 недели раньше, чем в прошлом году. И все районы области уже начали посевную кампанию ранних яровых культур – таких как как пшеница, ячмень и овес.