12 аптек завышали цены на "Доступные лекарства" - Госпотребслужба

14 февраля 2019 г. 19:10
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Как сообщили  в ГУ Госпотребслужбе в Харьковской области, специалисты продолжают мониторить соблюдение госцен на лекарства, которые участвуют в программе "Доступные лекарства".

По данным специалистов, в январе проработана информация от 212 аптек и проанализировано более 59 000 цен на лекарственные средства.

При анализе в 12 субъектов хозяйствования были выявлены нарушения: трое завышали снабженческо-сбытовую надбавку, четверо - розничную надбавку, пятеро установили розничные цены, превышающие предельно допустимые.

Нарушителям отправлены письма, в которых сообщается о необходимости осуществлять реализацию лекарств, стоимость которых подлежит возмещению в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

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