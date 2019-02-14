12 аптек завышали цены на "Доступные лекарства" - Госпотребслужба

Как сообщили в ГУ Госпотребслужбе в Харьковской области, специалисты продолжают мониторить соблюдение госцен на лекарства, которые участвуют в программе "Доступные лекарства".

По данным специалистов, в январе проработана информация от 212 аптек и проанализировано более 59 000 цен на лекарственные средства.

При анализе в 12 субъектов хозяйствования были выявлены нарушения: трое завышали снабженческо-сбытовую надбавку, четверо - розничную надбавку, пятеро установили розничные цены, превышающие предельно допустимые.

Нарушителям отправлены письма, в которых сообщается о необходимости осуществлять реализацию лекарств, стоимость которых подлежит возмещению в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.