200 миллионов на ликвидацию дефектов. Почему дорога "Мерефа-Лозовая-Павлоград", которую открыли только в сентябре, снова на ремонте?

Информация о том, что на недавно открытом путепроводе неожиданно снова начались ремонтные работы, появилась накануне. Недовольные водители начали выкладывать в соцсети фото рабочих с техникой и жаловаться на частичное перекрытие дороги.

В областной службе автомобильных дорог объяснили: во время ежедневного осмотра сооружения 24 декабря было обнаружено выкрашивание верхнего слоя покрытия деформационного шва.

В связи с чем подрядчик, который, собственно, и проводил аварийные ремонтные работы, безотлагательно приступил к замене слоя покрытия этого шва - за свой счет.

Закончили работы уже в три часа дня.

А вот где работы будут продолжаться точно не 2 часа и даже не за счет подрядчика, так это на дороге Мерефа-Лозовая-Павлоград, которую открыли в сентябре.

На ликвидацию дефектов на отдельных участках свежеуложенной автодороги потратят еще 204 миллиона гривен.

Об этом стало известно из информации на сайте "Прозорро", рассказывает антикорупционер Дмитрий Булах.

Так, собственно, Служба автомобильных дорог в Харьковской области заключила дополнительное соглашение с ООО "Автомагистраль-Юг" о дополнительных ремонтных работах автомобильной дороги.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

"Південь", власне, є така фірма вона, власне, і робила саму дорогу влітку цього року і минулого року, і викликає дуже велике питання, вибачте, дорогу тільки здали, автошлях тільки здали, прийняли все, і автомобілісти, які по ній їздять, кажуть, що вона в ідеальному стані на даний момент. Що там можна робити додатково на 204 мільйона гривень. Власне, велике у мене питання: чи не під розпил ці гроші, власне, пущені під кінець року.

По словам Дмитрия Булаха, 27 ноября подрядчик обратился в Службу автомобильных дорог и сообщил, что якобы состояние существующего покрытия дороги во время проведения ремонтных работ значительно ухудшилось.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Я консультувався з людьми, які користуються цією дорогою майже щоденно, і вони кажуть, що жодного там руйнування, жодних руйнувань немає. Ну, власне, зовнішніх їх не видно. Це перше, друге - треба сказати, відповідно у виконавця робіт повинен бути там певний гарантійний строк їх робіт. Тому якщо навіть вона якось там руйнується, то це повинно робитися за рахунок виконавця цих робіт . А не за наш з вами рахунок.

Получить информацию о данных дополнительных работ от Службы автомобильных дорог сегодня не удалось.