Упрощенные правила ввоза животных в Украину вступят в силу 24 ноября

Упрощенные правила для ввоза животных на территорию Украины вступят в силу 24 ноября, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, 24 ноября 2019 года заканчивается 6-месячный переходный период и вступает в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия "Об утверждении требований относительно ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки".

В частности, будет разрешено импортировать животных или продукцию из зон или компартментов, если не вся территория страны-экспортера свободна от той или иной болезни животных. Кроме того, приказом сокращено количество диагностических исследований по живым животным, которые должны проводиться на территории страны-экспортера.

Также приказом установлены требования к новым категориям продуктов – композитные продукты, желатин, коллаген, молозиво, лягушачьи лапки и улитки.

Ранее Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала тестировать электронную систему по выдаче ветеринарных документов и оказанию административных услуг – Единый государственный реестр ветеринарных документов.

