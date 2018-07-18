24ПРИНТ — круглосуточные полиграфические услуги в Киеве®

Полиграфические услуги очень востребованы в любой сфере деятельности. Причем иногда полиграфия в Киеве может понадобиться срочно — к примеру, если уже через пару дней предстоит какое-то мероприятие, а требуется еще печать визиток, бланков, фальцовка приглашений. Все эти услуги, листовую печать и печать на холсте может предложить компания 24ПРИНТ в Киеве — причем обратиться в полиграфию можно круглосуточно.

Что именно можно заказать в 24ПРИНТ?

При обращении в круглосуточную полиграфию клиенты получают качественную современную печать полного спектра. А именно:

Допечатные услуги — подготовку дизайн-проекта, пресс-макета, ретуширование предоставленных изображений. Услуги печати — на бумаге, на пленке и на холсте. Последняя возможность — особенно интересный инновационный вариант на полиграфическом рынке. Рекламный продукт или художественное изображение на холсте гарантированно привлекают к себе внимание и очень долго сохраняют яркость цвета и текстуру. Услуги постпечати — ламинацию и фальцовку, брошюровку и порезку.

24ПРИНТ выполняет в Киеве печать визиток и фотообоев, брошюр и каталогов, презентаций, наклеек, баннеров, плакатов и планшетов и много другого.

Какие достоинства выделяют полиграфию 24ПРИНТ?

Киевская полиграфия предлагает своим клиентам следующие преимущества:

Высокую оперативность выполнения заказов. Например, даже если визитки на печать будут отданы вечером, забрать их можно будет уже с утра. При этом необязательно в условиях нехватки времени лично ехать в полиграфию — оформить заказ можно онлайн.

Печать на новейшем японском оборудовании. Благодаря этому достигается абсолютное качество полиграфии — печать визиток в Киеве или любой другой продукции будет полностью отвечать представлениям клиента.

Адекватный подход к ценам и детализированные финансовые выкладки по любому проекту. Заказывая печать визиток в Киеве на Подоле, изготовление рекламных брошюр или фотографий, клиенты всегда знают, за что именно отдают деньги.

Ознакомиться с полным списком услуг полиграфии можно на интернет-сайте http://www.24print.kiev.ua/ru. 24ПРИНТ — это ответственный подход к любым задачам и умение прекрасно справляться даже с самыми сложными заказами. Срочная полиграфическая печать в Киеве больше не является проблемой — 24ПРИНТ приходит на помощь в любое время суток и гарантирует лучший результат.