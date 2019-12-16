256 оттенков иллюминации за кругленькую сумму: Зеркальная струя открылась после реконструкции

Реконструкция визитки города "Зеркальная струя", на которую город потратил больше 38 миллионов гривен, о чем свидетельствуют данные на сайте «ProZorro» - закончена.

Из этой огромной суммы более 20 миллионов потратили на капитальный ремонт фонтана, еще 7 миллионов - на шпиль в сквере Победы, и почти 9 миллионов - на то, чтобы переложить тротуар по Сумской от улицы Скрипника до улицы Жен Мироносиц. Последнее, собственно, и вызвало кучу споров на одной из городских сессий, ведь на замене плитки на гранит, который не по карману даже большим европейским городам, Харьков решил не экономить.

Игорь Черняк, депутат горсовета

9 млн гривень буде витрачено на заміну плитки на ділянці Сумской біля «Дзеркальної струї», та замінювати її будуть на граніт, у мене зараз немає питання, чи коштує граніт 9 млн, чи ні, у мене питання щодо доцільністі.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Є архитектурне рішення щодо нашого символу «Дзеркальної струї». Тому принято рішення положити там граніт, адже на другій частини Сумської був положен граніт та хорошо себе зарекомендував.

Обновленную Зеркальную струю открыли сегодня. После нескольких месяцев реконструкции сооружение засияла 256 оттенками яркой иллюминации.

Отремонтировали и фонтан, а именно: оборудование для подачи воды и подсветки. Только вот проверить его работу можно будет только весной.

А еще сюда теперь без проблем смогут подниматься и люди с особыми потребностями при помощи пандуса, который установили.

Ирина, харьковчанка

Оно поменялось, обложили её, сделали хорошо дно, потому что оно бесконечно трескалось, сделали гранит как бы

Реконструкция за десятки миллионов гривен поразила не всех горожан, харьковчане говорят, что все же не заметили радикальных изменений, которые могли бы так дорого стоить.

Юлия, харьковчанка

За 37 миллионов лучше б они дороги сделали у нас, а не выделили их на покраску зеркальной струи. Что здесь можно сделать за 37 миллионов, я не знаю. Золотом ее украсить?

По информации КП "Харьковзеленстрой", необходимость ремонта назрела из-за плохого состояния многих конструктивных элементов сооружения.