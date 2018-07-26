3000 кв.м и более 200 компаний: в Херсоне стартовал AGROPORT SOUTH KHERSON 2018®

«Для мене АГРОПОРТ Юг Херсон 2018– це надихаюча подія, – заявила Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева во время пресс-брифинга по случаю открытия АГРОПОРТ Юг Херсон 2018/ AGROPORT SOUTH KHERSON 2018.

- Я надзвичайно рада, що мій перший приїзд в Херсон стався саме під час проведення цього масштабного агрофоруму. Ці 2 дні є надзвичайно важливими для мене, адже за цей час у мене є можливість поспілкуватися з виробниками та разом з ними створити концепцію максимально ефективного використання колосального аграрного потенціалу Херсонщини, - добавиа Трофимцева.

АГРОПОРТ Юг Херсон 2018/ AGROPORT SOUTH KHERSON 2018– это одно из крупнейших в Восточной Европе мероприятий, посвященных аграрной отрасли и перспективам ее развития. Это мероприятие стало самой масштабной деловой площадкой для фермеров, которые приехали за запад из 16 областей Украины: Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и других аграрных областей Украины.

На выставке площадью 3000 кв.м. представлены более 200 компаний-участниц, из которых только 25% составляют представители Херсонщины. Общее число посетителей по оценкам организаторов составит 5000 человек.

«Такий масштаб під час першого Південного Агропорту, для нас, як організаторів - не просто сухі кількісні показники. Це індикатори, які свідчать про потенціал регіону, про зацікавленість партнерів з усієї України вести бізнес в регіоні», - добавил Дмитрий Титаренко, генеральный менеджер проекта «AGROPORT Ukraine».

«Зараз 32% ВРП Херсонщини складає агросектор. Отже, ми маємо докласти максимум зусиль для розвитку цього напряму», - отметил председатель областной государственной администрации Андрей Гордеев.

О мощном влиянии выставки Агропорт Юг Херсон 2018 на развитие агрокомплексаи логистики региона высказался также координатор развития продовольственной и сельскохозяйственной организации FAO в Украине Михаил Малков:

«Херсонщина є ключем до продовольчої безпеки України та, не побоюсь цього слова, світу також. Тому сьогодні ми тут, аби забезпечити правильну реалізацію та розвиток аграрних багатств регіону, а крім них також розвиток логістики – саме тому як локацію для проведення АГРОПОРТ Південь Херсон 2018 ми обрали термінал Херсонського аеропорту – адже саме він має в найближчому майбутньому стати знаковим транспортним хабом для поширення нашої продукції в будь-який куточок світу».

Короткая справка:

АГРОПОРТ™ (www.agroport.ua) – ежегодное масштабное мероприятие поддержки фермерства и сельхозпроизводителей Украины и Восточной Европы. Проходит с 2015г. при поддержке ФАО и входит в календарь ООН. Традиционно тематика мероприятия коррелируется с генеральной линией ФАО и поддерживает тематику Международных годовщин, которые принимает Генеральная ассамблея ООН. С 2016 Агропорт объединил фермеров всей Украины и проводится в формате Запад-Восток. Форум является комплексным и состоит из выставки техники и технологий для фермерства, инвестиционной конференции и серии семинаров, круглых столов и встреч бизнеса. С 2018г. Агропорт проходит в трех городах и охватывает интересы индивидуально западных, южных, восточных агропроизводителей.

Организаторы форума: Департаменты агропромышленного развития Львовской, Херсонской и Харьковской облгосадминистраций и консалтинговая компания ООО «Авиабренд».