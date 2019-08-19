В жаркую пору различные насекомые доставляют столько дискомфорта. Это же невозможно открыть окно, чтобы нормально проветрить. Раньше эту проблему решали с помощью марли, которую вешали на окно. Но вот только ткань не всегда справлялась со своим заданием и быстро теряла внешний вид. Сегодня уже те времена прошли давно и производители нашли выход из ситуации.

4 популярные антимоскитные сетки, с которыми знакомит Alser

В жаркую пору различные насекомые доставляют столько дискомфорта. Это же невозможно открыть окно, чтобы нормально проветрить. Раньше эту проблему решали с помощью марли, которую вешали на окно. Но вот только ткань не всегда справлялась со своим заданием и быстро теряла внешний вид.

Сегодня уже те времена прошли давно и производители нашли выход из ситуации. Антимоскитные сетки отлично справятся с задачей и вы можете смело оставлять окно открытым даже на ночь. Осталось только выбрать один из предложенных вариантов. А в этом поможет компания «Алсер», которая расскажет обо всех особенностях.

Какие бывают москитные сетки?

На липучке

Это один из самых простых вариантов. Уже из самого названия понятно, как устанавливается. Ее крепят с внутренней части створки. Монтаж максимально простой. Вам нужно только ровно прикрепить липучку, чтобы не остался зазор. Иначе насекомые проникнут внутрь.

Рамочная

Считается самой популярной моделью. Сама сетка закреплена с помощью профиля. Он может быть алюминиевым или из ПВХ. Лучше отдавать предпочтение первому, поскольку он дольше прослужит.

Само полотно устанавливается непосредственно в оконный проем. Поэтому здесь нужно правильно снять все замеры. Лучше это поручить специалистам.

А сейчас скажем несколько слов о преимуществах конструкции:

Благодаря наличию специальных кронштейнов легко установить. Для этого даже не придется сверлить окно.

Никаких сложностей в уходе. Достаточно просто протереть влажной тряпкой и раз в месяц промыть душем. А еще на зиму снять, чтобы полотно не повредилось.

Рулонная

По внешнему виду напоминают рольшторы, вот только вместо ткани прочное стекловолокно. Принцип работы такой же, как и у штор. Нужно только потянуть за ручку и полотно опуститься. Если необходимо выглянуть в окно, без проблем поднимите сетку.

Также к преимуществам можно отнести:

Нет необходимости снимать на зиму, поскольку полотно прячется в специальном коробе.

Максимальная простота в использовании.

А еще полотно никогда не упадет наружу.

Правда, здесь есть один нюанс – вы не сможете установить самостоятельно сетку. Тут нужна помощь специалистов.

Раздвижная

Такой вариант чаще всего выбирают на двери или на балкон, где установлен раздвижной тип открывания металлопластиковой конструкции. Без проблем отъезжает в сторону, если необходимо выглянуть в окно и также легко возвращается.

С основными вариантами разобрались. Теперь выбор только за вами. Вы должны помнить, что ищете полотно для длительного пользования, так что не спешите. Вместе с компанией «Алсер» подберете подходящие антимоскитные сетки и долго сможете наслаждаться комфортом.