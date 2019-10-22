4 причины от Alser, чем так впечатляют шторы плиссе®

Стильный и красивый интерьер – отражение вкусов владельца. Естественно тут должно все быть идеальным. В частности это касается декора окна, поэтому классические тюли не совсем подходят. С ними столько хлопот, да и подобрать для нестандартных окон достаточно сложно.

Стильный и красивый интерьер – отражение вкусов владельца. Естественно тут должно все быть идеальным. В частности это касается декора окна, поэтому классические тюли не совсем подходят. С ними столько хлопот, да и подобрать для нестандартных окон достаточно сложно.

Поэтому стоит расширить кругозор. В частности обратите внимание на одну из моделей предложенного ассортимента alser.ua/shtory-plisse от «Алсер». Так шторы плиссе прекрасно соответствуют всем требованиям. К тому же выглядят красиво. Если вы сомневаетесь, предлагаем убедиться в обратном.

Чем так впечатляет подобный декор?

Универсальность

Их можно установить на окна любой формы. В любом случае они будут смотреться уместно и красиво. Будь то традиционная прямоугольная рама или же арочная.

Долговечность

Это только с виду шторы кажутся такими хрупкими и непрактичными. На самом деле они подходят для длительного использования. В большинстве случаев тканевое полотно специально пропитывается определенным средством, которое дополнительно защищает от выгорания. А еще оно отталкивает пыль и грязь от поверхности.

Что касается бумажных вариантов, они встречаются гораздо реже. Понятно, что они не такие практичные, так что на долгий срок службы не стоит рассчитывать.

Надежная защита

Шторы прекрасно защитят вас от солнечных лучей и взглядов прохожих. Так что спокойно их выбирайте для спальни и детской. Если солнечные лучи не мешают, обратите внимание на модели из более прозрачного материала.

Если желаете, можете заказать варианты плиссе, которые напоминают шторы День-Ночь, то есть состоят из прозрачных и плотных полосок. Так без проблем будете контролировать уровень освещения в комнате.

Огромный выбор

Вы без проблем сможете дополнить любой интерьер, поскольку в ассортименте представлены разные шторы. Однотонные, сочетание сразу нескольких цветов, наличие принта – самые распространенные варианты. Вам остается ориентироваться лишь на общее оформление комнаты. Чтобы точно не ошибиться, воспользуйтесь такими советами:

Нежные стены – яркий декор в самый раз и наоборот.

Если комната маленькая, то принт не должен быть слишком большим. Пускай это будет клетка или горошек. В остальных ситуациях можете позволить крупные цветы или хитромудрые узоры.

Классический декор уже давно остался в прошлом и шторы плиссе почетно заняли его место. Так что вы не пожалеете с его выбором у компании «Алсер». Позаботьтесь о каждой мелочи в своем доме.