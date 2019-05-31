407 миллионов долларов иностранных инвестиций привлек Харьков за год

Прямые иностранные инвестиции в экономику города за 2018 год составили 407,6 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-службе горсовета со ссылкой на вице-мэра Игоря Терехова, который презентовал экономический потенциал города на Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции».

По его словам, город лидирует среди областных центров страны по объему прямых иностранных инвестиций благодаря международным партнерам. В десятку основных стран-инвесторов входят Польша и Германия, на которых приходится 93,9% от общего объема средств.

Кроме того, он отнес Харьков к городам со стабильным уровнем развития предпринимательской деятельности. Три года назад начал работу офис ЕБРР с целью поддержки и кредитования малого и среднего бизнеса. В центры предоставления административных услуг по вопросам получения услуг в сфере регистрации бизнеса за 2018 год поступило 105 тыс. 642 обращения, а в первом квартале 2019 года - уже 25,5 тыс. В планах - открытие Дома недвижимости.

Также Терехов вспомнил и другие проекты, которые реализуются в первой столице благодаря иностранным инвестициям - строительство метро, проект по безопасности дорожного движения, в рамках которого планируется внедрить интеллектуальные системы управления движением, создание Городского ситуационного центрастроительство и первого в стране комплекса по переработке ТБО.