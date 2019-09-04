5 советов, как подготовить автомобиль к зиме

Фраза «готовь сани с лета» очень точно описывает подготовку машины к зимнему сезону. Лето еще не закончилось, а думать о том, как безопасно встретить зиму, можно уже сейчас. Ведь в декабре «неожиданная зима» часто застает забывчивых автомобилистов врасплох. Давайте разбираться, как максимально эффективно подготовить транспортное средство к зиме.

Зимние шины

Надежная резина — главный залог безопасного движения по скользким или заснеженным улицам. Для очищенных от снега городских дорог лучше выбирать «липучки» — фрикционную резину, которая не менее эффективно справляется с ездой по замерзшему асфальту, чем знаменитые шипованные покрышки. Последние же намного лучше подходят для загородных поездок, где дороги обледеневают и плохо чистятся. И помните, что высота протектора для зимней резины должна составлять не менее 4 мм. Иначе вы рискуете потерять сцепные свойства резины с дорогой, а соответственно — и управление.

Проверка жидкостей

В холодное время года почти все машинные жидкости имеют свойства замерзать. Поэтому важно обратить внимание на температурный предел, при котором антифриз не замерзает. Если по каким-то причинам вы разбавляли охлаждающую жидкость водой, на зиму ее лучше полностью заменить. Аналогичной замене подлежит и антифриз возрастом 5 и выше лет — просроченная жидкость из-за выработки может вызывать повреждения металлических элементов системы охлаждения.

Контроль работы дворников

Наряду с резиной и жидкостями за зимнюю безопасность также отвечают «дворники». Чем выше срок эксплуатации, тем сильнее изнашиваются резиновые скребки щеток стеклоочистителя, оставляя на лобовом стекле грязные разводы. Общая видимость зимой и без того оставляет желать лучшего, а когда еще дворники перестают работать должным образом, езда становится опасной. Поэтому прежде чем наступят настоящие холода, нужно проверить работу ваших «дворников». И если они не справляются — обязательно замените их на новые.

Осмотр тормозных колодок

Торможение в зимнюю пору имеет ряд важных особенностей. Так, из-за скольжения тормозной путь существенно увеличивается, а резкие движения могут и вовсе привести к заносу. Неравномерный износ тормозных колодок считается одной из основных причин заносов на дороге. Чтобы избежать таких неприятностей, регулярно проверяйте состояние колодок и при необходимости заменяйте их.

Замена ковриков

Слякоть, дождь и снег способны загрязнить текстильные коврики за несколько секунд. Такая ситуация снижает удобство управления педалями, что потенциально создает опасную ситуацию. Чтобы этого не происходило, используйте специальные зимние коврики, которые собирают все жидкости и не допускают подтеканий.