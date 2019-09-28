Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале – с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B". Об этом говорится в сообщении агентства в ночь на субботу.

Такое решение связывают с улучшившимся макроэкономическим управлением, накоплением валютных резервов, ускорением роста и сокращением бюджетного дефицита. Указывается, что прогноз по рейтингам "стабильный".

"Прогноз отражает наши ожидания того, что новое правительство Украины сохранит макроэкономические реформы последних лет, в то время как экономика восстанавливается, а общий государственный долг по отношению к ВВП снижается. В результате Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей обеспечить погашение коммерческих долгов до 2020 года", - сказано в сообщении.

Дальнейшее повышение рейтинга возможно, если рост экономики и показатели в бюджетном и внешнеэкономическом секторах превысят прогнозы агентства. Однако давление на рейтинги в сторону понижения может возрасти, если начнутся перебои со льготным финансированием или доступ к рынкам капитала в течение 2020 года поставит под вопрос способность Украины покрывать крупные внешние выплаты.

Ранее сообщалось, что кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B", и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.