Аграрии Балаклейского района собрали больше двадцати центнеров подсолнуха

В Харьковской области - изменения климата, жалуются аграрии. Уже три года подряд в августе засуха, поэтому недобор урожая, говорит главный агроном аграрно-предпринимательского комплекса "Донец".

Петр Кордонский, агроном ООО АПК "Донец"

Влажности в почве на полтора метра имеется. Наверное, это самый экстремальный, потому что уже месяц даже больше чем месяц нет дождя, поэтому не знаю. Сеем и надеемся на то, что дождь пойдет, сильный дождь. Сеем не глубоко - 3-4 сантиметра, будем надеяться на дождь.

Обработано уже более половины насаждений: нут, горох, пшеница, подсолнечник, последней пойдет кукуруза, рассказывают специалисты. Говорят , когда весной засаживали поля, погода способствовала, а вот на завершающей стадии созревания - дефицит влаги, из-за этого даже озимая пшеница может дать плохой урожай.

Юрий Ткач директор ООО АПК "Донец"

Мы очень бережно относимся к земле, но если не будет дождя и будут такие высокие температуры - это сводит усилия на нет, и уже в том году мы привлекли несколько компаний. У нас есть возможность из-за географического положения внедрить полив

Во время сезона сбора все настроено на большую производительность: обед рабочим привозят прямо в поле, сбор проводят на современных машинах, оснащенных компьютерами. Водители комбайнов и тракторов проходили трехмесячное обучение, чтобы ими управлять.

Иван Речкин, механизатор

Косым бывает зерно, щуплое, вот в этом году дождей практически не было, и зерно щуплое, то есть нужно комбайн настроить так, чтоб собрать все зерно. То есть, если ты сделаешь большие настройки, то, например, щуплое зерно будет улетать

После сбора небольшая часть урожая идет в лабораторию, чтобы там его проверили по всем показателям.

Любовь, зав. лаборатории ООО АПК "Донец"

Лаборатория занимается проведения анализов пшеницы, гороха, нута определяем влажность, сорт, в пшенице - белок, клейковину. В этом году по показателям он идет на третий класс - подсолнечник, немного из-за погодных условий пересушенный , а так в принципе нормальный

Что-то делают с подсолнухом

После всех проверок то, что собрали, хранят в элеваторах: одна часть идет на продажу, а другая-остается на хранение до следующего года - в качестве семян.