Ахметов выкупил у государства по 25% акций еще двух энергокомпаний

Компания Ornex, входящая в Группу СКМ выкупила на фондовой бирже ПФТС по 25% акций Западэнерго и Киевэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Компания Ornex приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО ДТЭК Западэнерго и ПАО Киевэнерго, выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечает Интерфакс-Украина, согласно годовому отчету за 2016 год компания владела 72,2% акций ДТЭК Захидэнерго, 72,4% акций Киевэнерго и 71,5% акций ДТЭК Донецкоблэнерго.

Напомним, цена 25% акций ПАО ДТЭК Западэнерго составила 417 млн грн (что на 69,58 млн гривен больше стартовой стоимости), а за 25% акций ПАО Киевэнерго уплачено 759 млн грн.

Также ранее сообщалось, что компания Ornex приобрела на фондовой бирже Иннэкс 25% акций компании ДТЭК Донецкоблэнерго.