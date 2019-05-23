Air France зимой приостановит полеты в Украину

23 мая 2019 г. 18:00
Источник: Украинская правда
104 просмотра

Air France не будет выполнять полеты в Украину в сезоне зимней навигации 2019/2020 годов, авиарейсы Париж-Киев будут приостановлены.

Об этом сообщает портал Avianews со ссылкой на систему бронирования авиаперевозчика, передает "Европейская правда".

Последний рейс в этом году в столице Украины авиакомпания осуществит 26 октября.

С 27 октября в продаже доступны билеты только на рейсы код-шерингового партнера Air France - авиакомпании МАУ.

Восстановит выполнение собственных рейсов Париж-Киев Air France с началом летней навигации, 29 марта 2020 года, с прежней частотой два раза в день.

Как сообщалось, авиакомпания British Airways осенью прекратит выполнение полетов по своему единому маршруту в Украину Киев-Лондон.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.