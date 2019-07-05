Фитнес-клубу придется заплатить крупный штраф из-за тренеров

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, фитнес-клуб оштрафовали за неправильно оформленных работников.

По данным управления, второй апелляционный административный суд поддержал позицию управления и признал законным постановление о наложении штрафа на предпринимателя за использование труда наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

В июле прошлого года инспекторы проверили фитнес-клуб и установили, что четыре человека выполняют работу фитнес-тренеров без надлежащего оформления трудовых отношений.

Во время судебного разбирательства субъект хозяйствования отмечал, что работники на основании договоров гражданско-правового характера арендуют рабочее место для осуществления независимой профессиональной деятельности.

Суд апелляционной инстанции поддержал правовую позицию управления Гоструда. Фирме придется уплатить штраф в размере 670 тысяч гривен.