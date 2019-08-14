Акациевый, липовый и гречишный: в Харькове проходит ярмарка мёда

Владимир пчеловодству посвятил уже 36 лет своей жизни. Пасеку вывозит в Терновские леса. Говорит: харьковчане мед любят, одной баночкой не ограничиваются. Не пугают их даже цены, хотя они, по сравнению с прошлым годом, существенно не изменились.

Владимир, пасечник

Липовий - в цьому році щось не дуже великий попит на нього, а сотовий дуже добре беруть, медовуху добре беруть. Липовий - 200 гривень/літр просимо, а віддаємо, якщо трошки - трошки уступаєм

На ярмарке Владимиру помогает его жена. К такой сладкой работе, говорит, уже привыкла - умеет и мед выкачивать, и с пчелами справляться.

Тамара, пасечница

Треба уваги, щоб не вкусила пчола, бо як вони кусаються - дуже боляче. Тому це для мене така справа, щоб бджоли не кусалися, щоб вони були дуже миролюбиві. Але пчоли носять мед, якщо вони дуже злі, тоді вони приносять багато меду

В этом году на ярмарке представлен полный ассортимент медовой продукции. Гречишный, из цветов акации, шалфея и разнотравья, мед в сотах, пыльца и напитки на основе меда. Минимальная цена литра меда - примерно сто гривен, самый дорогой - из шалфея: за него «просят» от ста сорока.

Жіночка, ви хочете гречаного меду скуштувати, так? - Я хочу понюхать, щоб он запах имел. - Пахне, так?

Надежда покупает пол-литра гречишного меда за 100 гривен. Его в этом году мало.

Надежда

Мне сказали, чтоб запах был обязательно. Вот как узнать, натуральный мед или нет – надо, чтоб запах имел мед, вот гречаный я купила у этой жиночки, а он с запахом хорошим

Пасечники говорят: большинство горожан выбирают мед с опаской, потому что боятся сахарной подделки. И хотя их методы проверки меда иногда смешные - выбирают тщательно. Долго пробуют и оценивают вкус.

Татьяна, пасечница

Найбільше смакує, взагалі користується в попиті – це, мабуть, майський з липою, а також гречка. Хоча є такі гурмани, які люблять і липу. - Ваш улюблений який? Мій улюблений – звичайно, липовий мед. Він - найкращий мед. Це мед, який має кислотність щєлочну. Найкраще підходить при жовчокам’яній хворобі, виразковій хворобі, 12-палої кишки і шлунку

В Покровском сквере собрались почти полсотни пасечников не только с Харьковщины, но и из других регионов страны. Поэтому перед покупателем встает разве что проблема выбора.

Елена

Конечно, гречневый мёд - взяла обязательно. Сейчас это очень большая редкость, почему-то... Очень любим и пергу, и пыльцу любим - всё это полезно

Сергей

Всегда хочется майского мёда, свежего, первого, цветочного. Поэтому первый майский мёд, я думаю, что это один из самых вкусных целебных медов

Ярмарка меда в Покровском сквере будет работать до 21 августа включительно.