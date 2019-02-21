Алекс Кредит: миттєві кошти за кілька хвилин ®

AlexCredit - це МФО, яка працює на українському ринку мікрокредитування трохи більше року, але за цей невеликий час компанія придбала статус найбільш швидкого і лояльного сервісу України, що видає миттєві онлайн позики.

Прискоренний темп життя викликав потребу в швидких кредитах. Отримати миттєві гроші без бюрократії та черг в офісі - це реально. Для оформлення заявки необхідний тільки доступ до Інтернету, тому компанія має постійних клієнтів по всій території країни.

Іноді людям терміново потрібна фінансова допомога. Ось деякі з таких ситуацій:

необхідно оплатити лікування у стоматолога;

придбання ліків;

ремонт квартири;

оплата комуналки;

поломка автомобіля.

У всіх критичних випадках вашим фінансовим партнером стане МФО AlexCredit, тому що допомога клієнтам - головне в роботі компанії. Для того, щоб получити кредит треба заповнити заявку на сайті компанії.

Без відвідувань офісу, дзвінків і черг, без бюрократії і тяганини - навіть в недільні та святкові дні оформляйте кредит під 0% в Алекс Кредит!

Чому потрібно звертатися в Алекс Кредит

AlexCredit - одна з кращих МФО країни. Кредитування в компанії має незаперечні переваги в порівнянні з кредитуванням в великих фінансових організаціях. Ось деякі з них:

символічна відсоткова ставка при першому зверненні;

швидкість розгляду заявки (скоринг проводиться в автоматичному режимі);

відсоток схвалення заявок на сервісі дуже високий;

для оформлення позики не потрібна довідка про доходи, застава і поручителі;

при необхідності можливе продовження (пролонгація) мікрокредиту;

є можливість взяти участь в програмі лояльності.

Хто і на яких умовах може оформити мікрокредит

Подати заявку на оформлення мікропозики може будь-яка людина, яка є громадянином України віком від 18 до 65 років.

Для отримання кредиту знадобляться документи, що засвідчують особу (паспорт та ідентифікаційний код), а також реєстрація на сайті, мобільний телефон та електронна адреса. Необхідно мати банківську карту будь-якого банку країни.

Новим клієнтам можна отримати суму до 3000 грн на термін до 30 днів (з відсотковою ставкою 0,01% щодня). При повторному зверненні сума може бути збільшена до 10000 грн. Стандартна ставка становить 1,7% в день.

Якщо ви взяли мікрокредит сумою 2200 грн на термін 10 днів, то погасити доведеться тільки 2202,2 грн!

Як отримати позику

Для того, щоб отримати кредит вам потрібно на онлайн калькуляторі розрахувати необхідні параметри позики, а потім заповнити поля, внесши свої контактні дані. Заповнювати анкету потрібно дуже уважно, бо будь-яка помилка може призвести до відхилення заявки. Потім треба дочекатися рішення, верифікувати картку і підписати договір. Після цього гроші блискавично будуть зараховані на карту.

Зареєструвавшись на сайті, клієнт повинен зробити вхід в особистий кабінет, де в подальшому він може працювати зі своїми коштами, подавати заявки, продовжити мікропозику і взяти участь в акціях.

Рейтинг МФО України odobreno.credit завжди поможе вам збільшити шанс на отримання кращого кредитного продукту!