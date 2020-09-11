Алексей Кучер: Государство обязано обеспечить рабочими местами флагманы Харькова, такие как завод им. Малышева

Государство обязано обеспечить рабочими местами флагманы Харькова, такие как завод им. Малышева.

Об этом глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил при встрече с руководством и рабочим коллективом предприятия.

Алексей Кучер заявил, что уже обсуждал вопрос поставки харьковским предприятием двигателей для тепловозов «Укрзалізниці» с министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Встреча с главой Мининфраструктуры состоялась 19 мая.

При этом Алексей Кучер отметил, что 60% двигателей тепловозов уже выработали свой ресурс. И заключение контракта с заводом им. Малышева позволит не только улучшить качество подвижного состава «Укрзалізниці», но и загрузить производственные мощности харьковского предприятия. А значит, обеспечить его работников работой и зарплатой.

«Как никогда Харьков нуждается в новых рабочих местах. Куда же, если не в завод имени Малышева инвестировать? Когда мы получим этот заказ, то работы у предприятия будет очень много», - отметил глава ХОГА.

По словам Алексея Кучера, уже в ближайшее время он организует встречу гендиректора завода им. Малышева Василия Крыласа с руководством «Укрзалізниці».

Кроме того, губернатор намерен повторно встретиться с главой Мининфраструктуры, чтобы ускорить решение этого вопроса.

Василий Крылас поблагодарил главу ХОГА за поддержку Завода им. Малышева, а также заявил о заинтересованности предприятия как в гражданских, так и в оборонных заказах.

«У нас есть огромное желание производить современные танки для нашей украинской армии», - отметил он.