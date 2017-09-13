АМКУ хочет изменить методику расчета цены на газ

13 сентября 2017 г. 14:34
Источник: Новое Время
246 просмотров

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предложил Кабинету министров изменить методику расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на хабе NCG в Германии, который является частью реформы газового рынка в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Ведомство предлагает рассмотреть возможность внедрения методики определения цены газа на внутреннем рынке на уровне среднего значения его стоимости у газодобывающих предприятий Украины без дополнительных транспортных расходов, тарифа на вход в газотранспортную систему (ГТС)на объемы газа, добытого в Украине, а не уровне импортного паритета.

Напомним, компания Нафтогаз Украины и российский монополист Газпром не достигли нужного прогресса по формуле цены на газ. Окончательное решение по формуле цены на газ вынесет Стокгольмский арбитраж.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.