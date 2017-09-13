АМКУ хочет изменить методику расчета цены на газ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предложил Кабинету министров изменить методику расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на хабе NCG в Германии, который является частью реформы газового рынка в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Ведомство предлагает рассмотреть возможность внедрения методики определения цены газа на внутреннем рынке на уровне среднего значения его стоимости у газодобывающих предприятий Украины без дополнительных транспортных расходов, тарифа на вход в газотранспортную систему (ГТС)на объемы газа, добытого в Украине, а не уровне импортного паритета.

Напомним, компания Нафтогаз Украины и российский монополист Газпром не достигли нужного прогресса по формуле цены на газ. Окончательное решение по формуле цены на газ вынесет Стокгольмский арбитраж.