 

АМКУ оштрафовал "Харкиврегионгаз" на 3 миллиона за завышенные цены для населения

22 июля 2019 г. 15:39
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Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Харкиврегионгаз" за реализацию сжиженного газа в баллонах для населения Харьковской области по завышенным ценам в 2015-2018 годах.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Расследование дела было начато Харьковским областным территориальним отделением АМКУ.

"По результатам рассмотрения дела Временная административная коллегия АМКУ установила, что ООО" Харкиврегионгаз "в течение декабря 2015 года, 2016-2018 годов, занимая монопольное положение на соответствующем рынке, включало завышенные эксплуатационные расходы в цену реализации сжиженного газа для населения Харьковской области", - говорится в сообщении.

Такие действия предприятия привели к установлению завышенных цен реализации одного баллона сжиженного газа, "которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке", - отметили в АМКУ.

За это нарушение АМКУ оштрафовал предприятие на 3 миллиона гривен и обязал прекратить данное нарушение.

 

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