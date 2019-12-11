АМКУ оштрафовал "Харьковгаз" на 33 миллиона гривен

Антимонопольный комитет Украины за нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением оштрафовал 16 региональных облгазов, в том числе и харьковскую компанию АО «Харьковгаз».

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Так, было установлено, что группы (в каждую входят облгаз(ы) и облгазсбыт) «Киевоблгаз», «Винницагаз», «Волыньгаз», «Львовгаз», «Запорожгаз», «Харьковгаз», «Хмельницкгаз», «Ривнегаз», «Сумыгаз», «Черновцыгаз »,« Черниговгаз»,«Закарпатгаз»,«Днепропетровскгаз»,« Житомиргаз»,«Николаевгаз»,«Ивано-Франковскгаз» в период с декабря 2015 по август 2019 занимали монопольное (доминирующее) положение на рынках комплексной услуги по распределению и поставки природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий.

С октября 2018 по август 2019 при осуществлении коммерческих расчетов эти компании доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками, то есть, злоупотребляли своим монопольным (доминирующим) положением на указанном рынке.

Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

За указанные нарушения Антимонопольный комитет наложил на эти группы штрафы на общую сумму в 278 миллионов гривен.

В частности, «Харьковгаз» был оштрафован АМКУ на 33 миллиона гривен.