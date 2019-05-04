АМКУ подозревает сговор в тендере на ремонт оперного театра стоимостью 250 миллионов

Территориальное отделение Антимонопольного комитета подозревает ООО «Ремстройсинтез» и ООО «Группа Термик» в сговоре при проведении торгов стоимостью 248,19 млн.грн.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"В ходе контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции территориальным отделением АМКУ установлено, что действия ООО «Группа Термика» и ООО «Ремстройсинтез», которые заключались в согласовании ими при их участии в процедуре закупки, проведенной ГП «Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко» своих конкурсных предложений, содержащих признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении АМКУ.

По даным ведомства в результате действий указанных фирм были нарушены п.4 части второй статьи 6, пункта 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, Государственное предприятие «Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко» 17 сентября 2018 заключило договор с ООО «Группа Термик» по капитальному ремонту здания.

В рамках ремонта должны утеплить здание, усовершенствовать систему теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции. Гарантийный срок на капитальный ремонт составляет 1 год.

По данным сайта «Наши Деньги», цены на материалы для выполнения работ в смете были завышены в разы, отмечают антикоррупционеры.

Так, кабель ВВГнг 5х120 в объеме 300 м. На 1,47 млн.грн. заказали по 4885 грн. / м. В 2018 году в мае его продавали на рынке почти втрое дешевле - по 1655 грн. / М. В проведении торгов кабель можно было найти в продаже, например, по 1783 грн. / М, что по крайней мере в 2,5 раза дешевле.

Владельцем и руководителем харьковского ООО «Группа Термик» является Татьяна Ткаченко. Фирма имеет уставный капитал в размере 27 тыс.

Ранее фирма называлась ООО «Стратегический альянс».

С июня 2017 ООО «Группа Термик» получило подрядов от ХНАТОБа на 6,36 млн.грн.

Единственным конкурентом ООО «Группа Термик» было харьковское ООО «Ремстройсинтез», владельцем и руководителем которого является Игорь Потоцкий. Размер уставного капитала фирмы составляет 1 тысячу грн.

Обе фирмы не снижали стоимость предложений на аукционе.

По данным ХАЦ, Игорь Потоцкий был владельцем ныне ликвидированного ООО «ПКФ «Хартехпромбуд», которое по губернаторства Михаила Добкина получило от Харьковской ОГА подрядов на сумму более 50 млн.грн.

В Харьковском антикоррупционном центре напомнили, что ООО «Ремстройсинтез» было подрядчиком при ремонте котельной в селе Кругляковка Купянском районе, которая взорвалась сразу после ремонта.

Сейчас территориальное отделение рассматривает дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.