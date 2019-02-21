АМКУ занимается расследованием сговора на тендере по ремонту дороги - ХАЦ

21 февраля 2019 г. 15:20

Антимонопольный комитет Украины выявил сговор на тендере Барвенковского исполкома горсовета между ООО "Промтехстройинвест" и ЧП "Контур".

Об этом сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре". 

По информации активистов,  летом прошлого года Барвенковский исполнительный комитет горсовета заключил соглашение с ООО "Контур" по капитальному ремонту участка дороги по ул. Центральной от дома №39 до №35-а в стоимости 1,8 миллионов гривен.

Директором и владельцем фирмы был Сергей Лужанский. Единственным конкурентом оказалось ООО "Промтехстройинвест", где учредителями были Виталий Иваненко и тот же Лужанский, который имеет долю в 50%. Обе фирмы зарегистрированы по одному адресу.

АМКУ выявил признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. Рассматривается дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

 

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