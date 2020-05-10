Аналитики прогнозируют снижение курса доллара

10 мая 2020 г. 14:20
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Об этом в  сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,9 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,97 до 26,82 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,94/26,97 до 26,83/26,85 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,88/27,21 до 26,76/27,04 (-0,4%/-0,6%).

При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 4-8 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 199,1 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Таким образом, чистая покупка выросла 1,7 раза по сравнению с 115,5 млн долларов неделей ранее.

Аналитики прогнозируют, что в случае отсутствия транша Международного валютного фонда (МВФ) курс доллара к гривне повысится выше отметки в 30 гривен за доллар.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53