Аналитики спрогнозировали курс доллара на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Об этом рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,1%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,30 до 28,08 грн (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,25/28,27 до 27,94/27,96 (-1,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,24/28,44 до 27,96/28,20 (-1,0%/-0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 декабря 2020 года купил на межбанковском валютном рынке79 млн долларов.

При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты. Таким образом, НБУ вышел на рынок после четырех недель, в течение которых он отказывался от интервенций по покупке или продаже валюты.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. За прошедшую неделю курс снизился на 1,1% (с 28,29 на 7 декабря).