АО "Харьковоблэнерго" проводит масштабную реконструкцию распределительных сетей

20 марта 2020 г. 12:05
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В рамках выполнения инвестиционной программы энергетики обновляют электрические сети и оборудование в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Харьковоблэнерго".

Так, в Дергачевском районе выполняется техническое переоснащение воздушной линии "Тысячники". Во время реконструкции проводится переукладка методом прокола участка кабельной линии под железной дорогой.

А в с.Задонецкое и с.Борки Змиевского района установлены разгрузочные трансформаторы нового поколения и заменен на самонесущий изолированный провод участок линий электропередачи длиной  около 6 километров.

Уже в ближайшее время в Волчанском районе в с. Бугаевка начнется реконструкция 11 километров энергетических артерий, обеспечивающих электроснабжение потребителей от двух подстанций в центральной части поселка.

По словам специалистов АО "Харьковоблэнерго", жители поселков Малая Даниловка и Черкасская Лозовая получат новый источник питания по сети 10 кВ от подстанции "Победа".

Это позволит преодолеть дефицит энергетических мощностей и обеспечит возможность подключения новых абонентов, отмечают энергетики.

Как планируется, в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы улучшится надежность и качество электроснабжения жителей и предприятий Харьковского региона, а также будет обеспечена высокая электробезопасность сетей во время сложных погодных условий.

 

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