АО "Харьковоблэнерго" расширило перечень услуг для передачи показаний прибора учета

Для передачи показаний счетчика харьковские энергетики предлагают воспользоваться услугой "Голосовое меню" колл-центра компании.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Для этого после снятия показаний абоненту следует набрать один из номеров колл-центра и выбрать в "Глосовом меню" пункт "1".

Передать показания счетчика в указанном пункте можно тремя способами.

Первый способ: нажать подпункт "1", после звукового сигнала следует набрать двенадцатизначный личный счет, нажать решетку (#), ввести показания счетчика и снова нажать решетку (#).

Второй способ: войти в подпункт "2" и после звукового сигнала оставить голосовое сообщение, обязательно указав двенадцатизначный лицевой счет, адрес, ФИО и показатели счетчика.

Существует еще один путь: нажав «ноль», можно соединиться с оператором колл-центра.

Следует помнить, что показания прибора учета необходимо передавать только один раз в расчетный период, а именно: в последние два дня месяца и первые три дня месяца, следующего за отчетным.

Телефоны колл-центра АО "Харьковоблэнерго" (067) 23-40-413, (050) 05-40-413, (063) 05-40-413.