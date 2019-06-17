Аукционный дом Sotheby’s вернется в частную собственность

17 июня 2019 г. 19:40
Источник: Левый берег
18 просмотров

Аукционный дом Sotheby’s продан за 3,7 млрд. долларов.

Аукционный дом Sotheby’s объявил, что его покупает BidFair USA - компания, принадлежащая медиамагнату Патрику Драи.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Миллиардер контролирует вторую по величине телекоммуникационную компанию Altice, куда входит ряд кабельных операторов в Европе, Израиле и на Карибах.

В результате сделки Sotheby’s вернется в частную собственность после 31 года обращения на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Инвесторы получат по 57 долларов за акцию, что на 61% больше стоимости на бирже.

Sotheby’s - один из старейших в мире аукционных домов.

Он был основан в 1744 году.

Его штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.