Аукционный дом Sotheby’s вернется в частную собственность

Аукционный дом Sotheby’s продан за 3,7 млрд. долларов.
Аукционный дом Sotheby’s объявил, что его покупает BidFair USA - компания, принадлежащая медиамагнату Патрику Драи.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Миллиардер контролирует вторую по величине телекоммуникационную компанию Altice, куда входит ряд кабельных операторов в Европе, Израиле и на Карибах.
В результате сделки Sotheby’s вернется в частную собственность после 31 года обращения на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Инвесторы получат по 57 долларов за акцию, что на 61% больше стоимости на бирже.
Sotheby’s - один из старейших в мире аукционных домов.
Он был основан в 1744 году.
Его штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.