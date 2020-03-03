Автогражданка 2020 в Украине. Цена и кто освобожден от ОСАГО®

Украинское законодательство меняется, цены прогнозировано растут, что и сказывается на оформлении страховых полисов. Обязательный для всех автомобилистов полис ОСАГО в 2020 году также стал дороже, хотя некоторые условия его получения несколько сгладили негативное к нему отношение. Например, скидка в пределах 10% при оформлении электронного полиса автоцивилки.

Сколько стоит ОСАГО в Украине

Цену на страховой полис, который обязаны иметь все водители в Украине, обобщенно указать очень сложно. Дело в том, что цена формируется на основе около десятка данных, которые указывают при оформлении ОСАГО онлайн, либо при оформлении бумажного документа. Вот актуальный список параметров, по которому можно установить точную сумму в 2020 году:

Объем двигателя автомобиля. Тип автомобиля (грузовой, легковой, автобус). Место регистрации машины в 2020 году не принимается во внимание, зато имеет значение место регистрации реального владельца. Юридический статус владельца (физическое или юридическое лицо). В каких сферах используется техника. Год рождения владельца машины. Год выпуска автомобиля. Используется ли при оформлении полиса франшиза. Срок действия документа.

На основе этих данных сотрудники страховой компании дают четкую сумму по стоимости полиса. Например, для легковой машины с объемом двигателя до 1,6 л цена полиса с нулевой франшизой составит в компании ARX 1500 гривен, если водитель прописан в Киеве. Для жителя Тернополя ОСАГО будет стоить 1060 гривен в год, а для одессита 1350 гривен.

С франшизой на уровне 2500 гривен цена полиса падает примерно на 400-500 гривен, а с увеличением объема двигателя до 2 л растет на 300-400 гривен в среднем.

Кому не нужно покупать ОСАГО. Льготы и скидки

Существует список категорий граждан, для которых наличие полиса ОСАГО не обязательно. Список приведен в статье 13 ЗУ Об обязательном страховании:

Участники боевых действий. Участники Революции Достоинства, которые пострадали. Водители, получившие инвалидность во время военных действий. Инвалиды первой группы, которые самостоятельно управляют машиной. Лица, управляющие автомобилем, который принадлежит инвалиду первой группы в его присутствии.

Скидка в размере 50% на полис ОСАГО предоставляется любой страховой компанией инвалидам войны второй группы, чернобыльцам 1 и 2 групп, а также всем пенсионерам. При этом скидка 50% предоставляется в том случае, если объем двигателя автомобиля не выше, чем 2,5 л.