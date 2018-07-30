Автоматизация для бизнеса: зачем это нужно и как работает®

Повысить прибыль, снизить затраты, упорядочить и сделать прозрачными все происходящие на предприятии процессы, обезопасить людей и оборудование и сделать реакцию на нестандартные ситуации мгновенной – все эти задачи решают модернизированные системы от компании Инфоком.
С человека на компьютер
Современное предприятие, желающее быть предельно эффективным, нуждается в автоматизации бизнес процессов. Автоматизация подразумевает передачу рутинных дел и задач, выполнявшихся сотрудниками, в ведение искусственного интеллекта. Все процессы на предприятии будут упорядочены и связаны единой управленческой системой.
Почему бизнесу нужно оптимизировать управление:
Инфоком разработает, установит и протестирует сложнейшую автоматизированную систему для предприятия любой направленности. Кроме того, компания обучит сотрудников и обеспечит оборудование ремонтом до и после срока гарантии.
Работайте с профи
Компания Infocom работает с 1996 года и уже успела модернизировать десятки предприятий в Украине, Канаде, Франции, Нидерландах, России, Норвегии, Бельгии и Китае. Мониторинг качества сырья и продукции, прозрачность рабочих процессов, выявление и устранение внештатных ситуаций, оптимизация логистики и документооборота, повышение прибыли – все это можно получить «одним махом». Сотрудники компании завершат работы точно в срок и с гарантией качества.
Разработки компании базируются на продвинутом профи-оборудовании от компаний с мировым именем – Сименс, Риттал, ШнайдерЭлектрик, Моэллер. Инфоком может предложить вам партнерские цены на технику и лояльные расценки на свои услуги. Системы Инфоком полностью соответствуют бизнес-логике вашей компании – они отлично впишутся в уже существующие схемы, делая их предельно эффективными, простыми и понятными. Вам не нужно будет подстраиваться под новые разработки – это разработки подстроятся под вас!