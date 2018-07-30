Автоматизация для бизнеса: зачем это нужно и как работает®

Повысить прибыль, снизить затраты, упорядочить и сделать прозрачными все происходящие на предприятии процессы, обезопасить людей и оборудование и сделать реакцию на нестандартные ситуации мгновенной – все эти задачи решают модернизированные системы от компании Инфоком.

С человека на компьютер

Современное предприятие, желающее быть предельно эффективным, нуждается в автоматизации бизнес процессов. Автоматизация подразумевает передачу рутинных дел и задач, выполнявшихся сотрудниками, в ведение искусственного интеллекта. Все процессы на предприятии будут упорядочены и связаны единой управленческой системой.

Почему бизнесу нужно оптимизировать управление:

Чтобы сократить расходы. С момента внедрения автоматизированных систем от компании Инфоком предприятие на 10-50% уменьшит потребление электроэнергии, получит возможность оптимизировать кадровый состав, ощутимо сократить затраты времени на ряд стандартных процессов. Чтобы увеличить эффективность. Сведя к минимуму человеческий фактор и разграничив функции, на выходе вы получите оперативность и прозрачность всех рабочих этапов, безошибочное выполнение задач, максимально быстрое обслуживание внутренних нужд и клиентов. Чтобы повысить безопасность. Системы безопасности управляются с единого пульта. Оператор сможет моментально получать информацию о возникшей проблеме и быстро на нее реагировать.

Инфоком разработает, установит и протестирует сложнейшую автоматизированную систему для предприятия любой направленности. Кроме того, компания обучит сотрудников и обеспечит оборудование ремонтом до и после срока гарантии.

Работайте с профи

Компания Infocom работает с 1996 года и уже успела модернизировать десятки предприятий в Украине, Канаде, Франции, Нидерландах, России, Норвегии, Бельгии и Китае. Мониторинг качества сырья и продукции, прозрачность рабочих процессов, выявление и устранение внештатных ситуаций, оптимизация логистики и документооборота, повышение прибыли – все это можно получить «одним махом». Сотрудники компании завершат работы точно в срок и с гарантией качества.

Разработки компании базируются на продвинутом профи-оборудовании от компаний с мировым именем – Сименс, Риттал, ШнайдерЭлектрик, Моэллер. Инфоком может предложить вам партнерские цены на технику и лояльные расценки на свои услуги. Системы Инфоком полностью соответствуют бизнес-логике вашей компании – они отлично впишутся в уже существующие схемы, делая их предельно эффективными, простыми и понятными. Вам не нужно будет подстраиваться под новые разработки – это разработки подстроятся под вас!