Автоматизация для современных кафе и ресторанов®

Если вам приходится заниматься управлением рестораном или кафе, то вы знаете, что одних теоретических знаний для этого мало. Даже для опытного человека это нелегкая задача. А новичку будет еще сложнее.

Грамотное, успешное управление требует:

практических навыков;

солидного опыта;

огромного количества времени и сил.

Чтобы упростить для себя задачу, стоит автоматизировать кафе или ресторан. И тогда его работа будет значительно более организованной. А что еще более важно – понятной для вас на любом этапе. Недаром опыт ваших наиболее успешных коллег подтверждает это.

Процветающие заведения обычно используют современную систему автоматизации. Этот инструмент будет полезен даже на этапе развития одного кафе или ресторана. А если одно заведение превратится в сеть, хорошо изученная, и настроенная под вас система окажется незаменимой.

В чем преимущества системы автоматизации управления кафе

Для того чтобы управлять своим заведением грамотно, все рабочие процессы необходимо настроить как часы, и держать их под контролем. На практике это:

ежедневный анализ получаемых сводок;

разработка системы актуальной и понятной для вас отчетности;

быстрое разрешение текущих вопросов;

реагирование на любые непредвиденные обстоятельства и происшествия;

осуществление контроля работы вашего персонала.

И чем быстрее эти процессы будут налажены до автоматизма, тем лучше, как для вас, так и заведения, а также ваших клиентов.

Со временем, когда бизнес будет развиваться, времени он будет занимать все больше, а вопросов будет становиться не меньше. И потому хорошая система автоматизации просто необходима.

Сейчас наиболее известной и популярной системой считается айко (iiko). Она отличается гибкостью настроек, большим выбором подключаемых модулей, возможностью попробовать пробную версию.

Но главное – это то, как много времени для вас экономит такая система. Она проста в управлении, а для того чтобы ваш персонал научился пользоваться ею, понадобится минимум времени.

Что вам дает система автоматизации

Упрощение процесса приема, а также обработки заказов.

Системы лояльности для персонала и даже для посетителей.

Автоматизацию отчетности, и ее расширение.

Синхронизацию работы персонала.

И это далеко не все возможности системы. Главное для вас – выбрать наиболее удобный и доступный вариант, а для того чтобы освоить систему много времени вам не понадобится.