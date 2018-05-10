Автомобилисты назвали самые проблемные дороги Харькова

Центр города - въезд Музыкальный. Чтобы проехать этот стометровый отрезок дороги, связывающий Харьковскую набережную и улицу Куликовскую на своей машине, надо иметь не только крепкие нервы, но и надежную ходовую.

Сергей, автовладелец

Дороги нет, уже привык. Сейчас буду ехать, можете записать звук от ходовой, так сказать. Какие коммунальщики? Коммунальщики перекладывают дорогу там, где, наверное, это кому-то выгодно, потому что вот на Сумской возле парка Горького сняли ровный асфальт и положили ровный асфальт. Зачем? А там, где нужно, это не происходит

К сожалению, убеждены большинство автомобилистов, именно из-за некачественных ремонтов ямы и выбоины появляются все чаще и чаще - пример тому - провал асфальта на проспекте Победы несколько дней назад. Автодороги и пешеходные дорожки здесь отремонтировали накануне визита президента, когда открывали станцию метро "Победа".

Андрей, предприниматель

Я знаю, что дороги должны делаться сначала бетон армированный, а потом чуть- чуть поверхность асфальт. А у нас же само основание не выдерживается, а отсюда и проблемы. Покрытие должно держать основание. Асфальт - это покрытие, которое обеспечивает сцепление колеса с дорогой, то есть оно при торможении путь тормозной минимальный и так далее. А само основание должно быть бетонное, как вот в Америке, вы видели, делают

Прежде всего, проблемными водители и таксисты называют улицы 1-й Конной армии, Большую Панасовскую (бывшая Котлова), Окружную, Староверещаковскую, Киргизскую и вот этот участок, ведущий в центральную клиническую больницу №5. Ежедневно по ней ездят скорые с тяжелобольными пациентами, но ремонта она не видела уже, кажется, с десяток лет.

Алексей, автовладелец

Дороги нет. Какая здесь дорога, направления. Ну ямы, покрытия ноль.

Кроме того, по подсчетам экспертов, до трети всех аварий зарегистрированных на автодорогах в течение года, происходит именно из-за ненадлежащего состояния дорог. Хотя официально такая статистика не ведется.

Денис Журавель, автоэксперт

Якщо трапляється дорожньо транспортна пригода, у якій постраждали там або автомобіль або пішоходи, то поліція не відрізняє ці ДТП від того, чи воно сталося з причини того, що водій не обрав безпечну швидкість або ж дорожне покриття мало істотні недоліки, через які воно сталося. Це порушення оформлюють як ДТП за вини водія і жодного разу мені не відомо, щоб поліція склала відповідні матеріали на обслуговуючу организацію, яка забов'язана підтримувати дорожне покриття у нормальному стані.

Ещё один пункт в перечне проблемных зон городской инфраструктуры - дворы возле многоэтажек, что также нуждаются во вложении средств. Обычно ремонты прилегающих к дому территорий происходят хаотично в разных районах, хотя такие работы должны проводиться согласно утвержденному графику и плану города - объясняет Денис Журавель. Иной раз из-за ям нельзя даже добраться к подъезд - добавляют уже таксисты.

Сергей, таксист

Делают дороги, но дворы нигде не делают. Дворы везде плохие везде, во всем Харькове, вот так.

Не секрет, что все убытки от поломки транспортных средств после поездок битыми автодорогами вполне ложатся на плечи автовладельцев. Поэтому внимание на эти проблемы следует обратить именно сейчас, а не зимой, считают граждане и вспоминают, что укладка горячего асфальта при минусовой температуре среди снега уже стали традицией для харьковских коммунальщиков.