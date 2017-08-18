Автомобильный газ ждет рекордное подорожание – аналитики

Розничные цены на сжиженный газ будут расти из-за большого дефицита поставок, вызванного рядом неблагоприятных факторов.

Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95 .

С 1 июля по 17 августа оптовые цены на пропан-бутан выросли на 63% и превысили отметку 24 тыс. грн/т – абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Стоимость газа на границе за этот период возросла вдвое, что обусловлено острой нехваткой ресурса.

По словам аналитика А-95 Артема Куюна, дефицит сжиженного газа в Украине сейчас оценивается в 30 тыс. тонн, что составляет около 20% месячной потребности рынка в этот период.

По мнению эксперта, оперативно заместить недостающие объемы газа не удастся. Так как ключевые производители России, Беларуси и Казахстана сами испытывают нехватку из-за ремонтных работ на заводах, что уже привело к исчезновению свободных объемов на рынке всей Восточной Европы, в частности Польши. “Импорт с западного направления также осложнен инфраструктурными ограничениями — необходимостью перестановки вагонов с узкой колеи на широкую", — отмечают в А-95.

Кроме того, специалисты группы указывают на значительные задержки в движении вагонов по территории Украины, особенно в Одесской области.

"Из-за отсутствия тепловозов доставка вагонов под погрузку в Румынию и обратно занимает около 40 дней, работать с таким плечом очень рискованно и дорого", — говорит Куюн.

По его словам, низкая оборачиваемость вагонов также не позволяет развернуть эффективные поставки газа с моря, где сегодня цены значительно ниже, чем в Украине.

При этом, дополнительным фактором дестабилизации поставок может стать изменение требований лицензирования перевозок топлив. Контролирующие органы уже анонсировали, что с 1 сентября будут требовать лицензии, но большинство компаний не успеет оформить необходимые документы.

В А-95 прогнозируют, что дефицит газа продлится до середины сентября. Это будет стимулировать высокие цены в опте, а, следовательно, и в рознице. По прогнозам экспертов, исходя из уровня оптовой цены 24 тыс. грн за тонну, розничные цены на автогаз достигнут диапазона 14,5-14,7 грн/л.

Напомним, за минувшие выходные сжиженный газ в рознице массово подорожал. АЗС подняли цены от 10 коп до 1 грн за литр топлива.

В период с 14 по 15 августа 2017 года цены на сжиженный газ продолжили массовое подорожание в рознице на 10-40 коп./л.

Далее, 16-17 августа, розничные цены на сжиженный газ в Украине также продолжили свой резкий рост.