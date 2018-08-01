Автозапчасти на Hyundai в Украине®

Автомобили южнокорейской корпорации HYUNDAI стабильно входят в рейтинг любимых авто брендов в Украине. В 2017 году по продажам новых машин Хюндай Моторс находился в первой десятке, в 2018 он продолжает наращивать позиции на украинском рынке. Так рост продаж в нашей стране прошлом году составил около 26% в сравнении с 2016, при том, что общие показатели корпорации Хюндай «просели» на 8%.

Самой большой популярностью на мировом рынке пользуются модели HyundaiElantra в категории седанов и HyundaiTucson среди кросс-оверов. И если Tucson лидирует в своем сегменте также и на украинском рынке, то среди седанов предпочтения наши водители отдали HyundaiAccent. Как отметили эксперты компании AutoNom, причин такой популярности несколько. Во-первых, это совокупность факторов комфорта: большой багажник, надежная подвеска, мягкая езда. Во-вторых, у этой модели отличное соотношение цена/внешний вид. В-третьих, машина имеет вместительный багажник, относительно недорогая и экономная, расход топлива находится в пределах средних значений.

Немаловажным фактором популярности автомобилей Хюндай есть доступность оригинальных автозапчастей и аналогов для них. В интернет-магазине Автоном отметили, что ОЕМ запчасти на Hyundai отлично зарекомендовали себя, они надежны, долговечны и всегда отрабатывают заявленный срок эксплуатации. В то же время если нужно сэкономить, существует целый ряд качественных аналогов.

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