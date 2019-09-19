Балкон с выносом: когда стоит сделать и в чем плюсы?®

Благоустройство балконов сегодня в тренде, так как любое жилое пространство хочется использовать максимально грамотно и с пользой. Помимо остекления, утепления и отделки здесь нередко выполняются работы, позволяющие увеличить изначальную площадь или свободное пространство. Именно такое преимущество обеспечивает балкон с выносом.

Два способа расширения

Компании, которые производят металлопластиковые конструкции, зачастую предлагают и услуги ремонта балконов и лоджий. Входят в их компетенции и различные варианты расширения:

 вынос по подоконнику. В этом случае площадь балкона не меняется. Увеличивается свободное пространство за счет выноса остекления за плоскость парапета. Увеличенный по размерам подоконник можно использовать как место для мини-оранжереи или как дополнительную зону для хранения;

 вынос по плите. В подобной ситуации расширяется основание балкона, то есть увеличивается его площадь. В результате он остановится просторнее и функциональнее. Нередко после выполнения комплекса работ по благоустройству такой балкон становится полноценной жилой комнатой – кабинетом или зоной отдыха.

Когда стоит сделать балкон с выносом в Киеве?

Расширение балкона целесообразно выполнять перед его капитальным благоустройством, то есть до решения задач остекления, утепления и финишной отделки. В противном случае балкон с выносом потребует масштабных демонтажных работ. Увеличение балконной площади позволяет решить такие проблемы:

1. Нехватка свободного пространства. Это основной мотив выполнить балкон с выносом по плите. Конечно, в квартире площадью 100 квадратных метров подобные мероприятия не всегда целесообразны, а вот в типовых одно- и двухкомнатных квартирах, в которых проживает больше 2-3 человек – более чем. Дополнительные 1-3 квадратных метра площади позволяют получить необходимое место для хранения различных вещей или обустроить на балконе полноценную комнату.

2. Желание выполнить французское остекление. В таком случае предварительно производится демонтаж парапета, а уже на голую бетонную плиту устанавливается светопрозрачная конструкция от пола до потолка. Предварительно целесообразно сделать балкон с выносом, а уже затем делать французское остекление. В результате вы получите не только максимум естественного освещения и отличный панорамный вид, но и несколько дополнительных квадратных метров. Кроме того не нужно забывать, что при французском остеклении не требуются работы по утеплению, наружной и внутренней отделке.

3. Аварийное состояние балконной плиты. Третья ситуация, при которой актуальным решением будет сделать балкон с выносом в Киеве – это старость и ветхость балконной конструкции. Так, если плита основания начала рушиться, а каждый выход на балкон – это риск для безопасности, необходимо предпринимать меры по ее усилению. Одновременно можно также расширить несущую конструкцию по ширине и глубине.