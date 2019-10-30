Банк Альянс — сотрудничество на выгодных условиях для малого бизнеса®

Малый и средний бизнес неизбежно опирается на поддержку надежных банков. Расходов у молодых компаний на первых порах много, а прибыль нестабильна, и поэтому денежные средства сильно ограничены.

Банк Альянс предоставляет депозиты малому бизнесу в Украине — и гарантирует не только надежное, но и доходное вложение средств. При поддержке банка можно увеличить свой деловой капитал, а в случае непредвиденных обстоятельств — получить помощь от финансовой организации.

Депозиты для бизнеса от банка Альянс — чем выгодно

Депозит для малого бизнеса — это способ сохранить и медленно, но надежно увеличить запасы собственных неиспользуемых средств. Банк Альянс предлагает:

несколько гибких тарифных планов — открыть в банке можно как сберегательный счет на длительный срок, так и срочный депозит сроком от недели;

высокую стабильность — банк уже несколько лет демонстрирует хорошие показатели своей деятельности;

выгодные проценты по долгосрочным и коротким накопительным вкладам;

возможности управления в удаленном режиме — специальный интернет клиент-банк позволит распоряжаться средствами без личного появления в филиалах банка.

Открытие депозита является удобным решением для малого бизнеса, поскольку позволяет сформировать финансовую «подушку безопасности» с медленным, но постоянным приростом средств.

Кредит для бизнеса в форме овердрафта от банка Альянс

Овердрафт — востребованная услуга для малого бизнеса, согласно которой банк кредитует расчетный счет компании, если на нем не осталось средств. При сотрудничестве с банком Альянс вопрос того, как взять кредит на малый бизнес, решается просто — в случае необходимости средства предоставляются всего за 1 день.

Лимит кредита определяется на основании расходов компании — или на основе анализа движения средств на расчетном счете. Точные суммы рассчитываются индивидуально, однако в целом овердрафт от банка Альянс может оказать значительную помощь в срочной ситуации. Для получения кредита необходимо предоставить минимум документов, заявка на овердрафт очень простая.

Помимо разных видов кредитования и депозитов, банк Альянс предлагает малому бизнесу и другие услуги. Среди них — выпуск корпоративных карт, возможности лизинга, удобные условия для валютных операций. В банке можно арендовать надежный сейф для хранения финансовых средств и ценных бумаг — финансовая организация предоставит полные гарантии сохранности.

Лиц. НБУ №97 от 17.11.11