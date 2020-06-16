Банки не будут штрафовать за неуплату кредита во время карантина

16 июня 2020 г. 11:47
Источник: РБК-Украина
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В Украине банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297. За закон проголосовали 344 нардепа.

Документ запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания. Соответствующие изменения внесли в Хозяйственный кодекс. 

В первом чтении законопроект №3257 Верховная Рада приняла во время заседания 13 мая. Тогда проект закона поддержали 278 народных депутатов. 

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