Банковская система Украины нарастила прибыль почти вдвое

Работающие банки Украины за январь-февраль получили 15,877 миллиарда гривен прибыли, что почти вдвое выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за этот период выросли на 18% - до 46,223 миллиарда гривен, расходы - на 1%, до 20,346 миллиарда гривен.

Данные в разрезе банков пока не обнародованы.

Ранее сообщалось о том, что работающие банки Украины второй год подряд завершили рекордной прибылью, получив по итогам 2019 года положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривен.

По сравнению с показателем за 2018 год прибыль банков выросла почти втрое.

Наибольшую прибыль за год получили "ПриватБанк" (32,6 миллиарда гривен), "Райффайзен Банк Аваль" (4,7 миллиарда гривен), ПУМБ (2,6 миллиарда гривен), "Укрсиббанк" (2,6 миллиарда гривен) и "ОТП Банк" (2,5 миллиарда гривен).

