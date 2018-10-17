Батареи греют в 24 градуса тепла. Начало отопительного сезона на Харьковщине

В то время, как столбики термометра осенью зашкаливают и на этой неделе показывают до 24 градусов тепла, в Харькове и области начали отопительный сезон. Еще неделю назад руководство города и области подписало распоряжение, которое позволяет включать отопление. Отказываться от принятых решений не стали, несмотря на теплую погоду за окном и фактическое отопление улицы.

За последние несколько дней подача тепла происходит в ряд учреждений по социальной сфере - школы, детские сады и больницы.

За несколько дней в Харькове подключили 44 больницы, 174 детских сада и 211 школ. Тепло также дали в 824 жилых дома.

В области же уже подключили 881 многоэтажку, 346 сада, 315 школ и 88 больниц.

Сергей Магдисюк, директор Департамента ЖКХ ХОГА

На сегодня мы уже по области имеем процент включения котельных порядка 38%. То есть 294 котельных из 785 уже работает. Также уже подключено уже порядка 11% жилых домов, 47% садиков, 42% школ, и порядка 40% больниц.

За несколько дней все объекты социальной сферы в области будут подключены к теплу. Все дома в области подключат к отоплению за неделю, а в городе - за две.

Сергей Магдисюк, директор Департамента ЖКХ ХОГА

Что касается поставок газа нашим тепловим предприятиям, на сегодня все тепловые предприятия имеют подписание договора з Нафтогазом и все предприятия имеют лицензию, поэтому этот вопрос отрегулирован и опасений не вызывает. Водопроводное-канализационное хозяйство было подготовленное, никаких замечаний и опасений нет. Запасы угля на тепловых станциях на Змиевкой и на Эсхаровской присутствуют согласно плановых поставок угля

И в то время, когда на носу уже включение батарей, горячей воды на Алексеевке до сих пор нет. По словам жителей района, они уже третий месяц слышат только обещания.

Татьяна Мухутдинова, жительница Алексеевки

Просто издевательство! Включили на пять минут позавчера – мы уже обрадовались. Вчера включили тоже на пять минут – только собралась помыться – её опять нет. И сегодня тоже нет. Ну, просто издеваются над людьми, а у нас у всех маленькие дети. – Как справляетесь? – В тазиках греем, кастрюли греем, из тазика моемся, как в деревне, как в ХVII веке.

Тамара Семеновна, жительница Алексеевки

Слышала, что включали – ржавая вода очень пошла, и тут же выключили. Но так, чтобы полдня или день – не было, несколько часов всего было. Давно по идее – во-первых, а во-вторых, обещали нам всё время, а переносят и переносят, это объявления меняют.

По словам директора КП "ХТС" Сергея Андреева сейчас в Харькове остается еще 350 многоэтажек без горячей воды. Причина - плановые и внеплановые ремонты. Горячую воду, обещают коммунальщики, будут включать постепенно, потому что так нужно по технологии, и буквально через неделю все дома должны подключить. Во всем остальном начало отопительного сезона Андреев называет плановым.

Сергей Андреев, директор ХТС

Идет отопительный сезон, на вчера было уже 20% - А ТЭЦ-5 подключена? - Да, подключена.

А вот в ХОГА говорят, что ТЭЦ-5 как раз не работает, и поэтому у части жителей Харькова отсутствует горячая вода.

Сергей Магдисюк, директор Департамента ЖКХ ХОГА

ТЕЦ-5 на сьогодні пока не працює. Сегодня, как вы знаете, прошла сессия городского сонета, выделено дополнительное финансирование в районе 70 млн гривен и как раз для расчета для ХТС с теплогенерирующим предприятием для получения номинаций. Я надеюсь, что в ближайшее время – это день-два. И также было подписана реструктуризация той задолженности, которая существует.

На сессии горсовета действительно выделили тепловикам дополнительные 70 млн грн для погашения задолженности.

Напомню, что в начале года предприятие уже получало из бюджета 50. Но несмотря на значительные бюджетные средства большинство у Кернеса отказало оппозиционным депутатам заслушать доклад Андреева о работе предприятия и задать ему вопросы. Но депутаты приняли порядок проведения независимого аудита, по которому предстоит проверить это КП.

Правда, говорят оппоненты власти, это единственное коммунальное предприятие, которое из-за особенностей процедуры подпадает под проверки, почему убыточные другие КП не подпадут - узнать не удастся.