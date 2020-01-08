Базу «Металлиста» в Высоком передадут госпредприятию. В каком состоянии комплекс и когда его начнут восстанавливать?

Даже в "подвешенном" юридическом состоянии тренировочная база клуба "Металлист" в пригороде Харькова регулярно принимала спортсменов - более 200 человек в день. Правда, только летом. В зимний период тренировки проводить невозможно, говорят работники базы. Комплекс не отапливается. Объект давно отключили от газа за долги. Кроме того, большинство помещений нуждаются в ремонте, в частности, бассейн, жилые комнаты, столовая и подвал, который был затоплен. Комплекс до сих пор в рабочем состоянии только благодаря средствам болельщиков футбольного клуба "Металлист 1925", созданного несколько лет назад, и некоторым инвесторам, рассказывают чиновники.

Евгений Вдовенко, директор НТЦ ФК "Металлист":

Мы выключены, у нас нет отопления. Мы зиму не отапливаем ничего. Вот как начинается весна... Вот 23 ноября команда сыграла последнюю игру, она разьехалась, мы посливали всю воду с полей, с коттеджей. Отапливать очень сложно, у нас два основных: это основной корпус, второй корпус - называем "дубль", это старый. Плюс еще помещение, где бани и тренажерный зал. И коттеджи.

Вопрос по подключению газа к зданиям базы чиновники будут изучать в ближайшее время, отметили в областной государственной администрации. Государственная регистрация объектов, принадлежавших Курченко ранее, завершилась на прошлой неделе. Это касается и помещений стадиона, и базы «Металлиста» в Высоком. Управлением будет заниматься новое государственное предприятие, отметил глава области Алексей Кучер. После его создания специалисты посчитают, сколько денег нужно потратить чтобы полностью восстановить тренировочный комплекс.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Наступного тижня ми зареєструємо державне підприємство. В управління цього підприємства перейдуть всі приміщення, всі комплекси. Які ви бачите, зокрема й стадіон Металіст, і після цього буде проведена відповідна калькуляція. Ми зможемо повідомити. Нам необхідно встановити ступінь цих руйнувань, що відбулися за той час, поки база знаходилася напів-управлінні.

Передать в собственность области комплексы футбольного клуба "Металлист, конфискованные у беглого бизнесмена Сергея Курченко, Кабмин решил почти два года назад - в апреле 2018-го. Однако в течение этого времени продолжалась бумажная волокита.