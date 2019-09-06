Биткоин: 3 преимущества покупки®

Хотите защитить капитал от инфляции и прочих финансовых рисков? Первое, что приходит в голову, — положить деньги в банк, купить недвижимость или инвестировать в золото. Однако эти способы сохранения денег не дают гарантий. Банковский вклад не надежен: есть вероятность, что финучреждение разорится. Недвижимость может резко дешеветь, к тому же придется нести расходы на ее содержание. Покупка золота заставляет задуматься о хранении: ни банк, ни частный сейф не являются надежным хранилищем. Эксперты BUYBank рекомендуют обратить внимание на биткоин. Такие инвестиции лишены 99% рисков и могут существенно увеличить капитал вкладчика. Расскажем о трех причинах, которые делают покупку цифровых денег целесообразной.

Защита от инфляции

Биткоин представляет собой четкий математический алгоритм, согласно которому эмиссия валюты ограничена. Всего может быть выпущен 21 млн монет.

Аналитики биткоин банк BUYBank напоминают, что основная причина инфляции — дополнительная эмиссия национальной валюты. Поскольку биткоины нельзя допечатать, криптовалюта защищена от потери покупательной способности.

Говоря простым языком, курс биткоина будет расти прямо пропорционально инфляции доллара. Финансовые эксперты США подсчитали, что с 1910 по 2009 год покупательная способность американской валюты уменьшилась в 21 раз. Что касается биткоина, то за 10 лет его покупательная способность выросла в 150 000 раз.

Безопасность средств

Эксперты BUYBank отмечают, что биткоин относится к одним из самых надежных способов хранения денег. Для создания цифрового кошелька используется мнемоническая фраза из 12 слов. Подобрать ее с помощью специальных программ невозможно. Доступ к кошельку имеет только его собственник.

Кроме того, существуют холодные кошельки. Это устройства, внешне похожие на флешки, которые хранят ваши биткоины. Доступ к кошельку появляется только тогда, когда вы подключаете устройство к компьютеру. Такой подход априори исключает возможность доступа к вашему счету третьих лиц.

Перспективы роста

Если в 2010–2011 годах к криптовалютам относились скептически, в 2019 у финансовых экспертов не осталось сомнений, что за этим платежным инструментом будущее.

Биткоин отличается преимуществами по сравнению с классической банковской моделью финансовой системы. Транзакции выполняются быстрее, дешевле, безопаснее. Это значит, что в будущем криптовалюта получит еще большее распространение и спрос на нее возрастет. Это обусловит закономерное повышение стоимости.

Указанные причины наглядно демонстрируют, что, делая ставку на биткоин, вы сможете не только сохранить капитал, но и получить дивиденды. Главное — анализировать ситуацию на рынке и вовремя оценивать возможные риски.