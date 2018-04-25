Биткоин снова растет

25 апреля 2018 г. 13:21
Источник: УНИАН
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Цена самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) в среду продолжает незначительно дорожать и торгуется на уровне месячного максимума, достигнутого во вторник.

Об этом сообщает Прайм.

"По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10:13 биткоин дорожал на 2,12% - до 9,431 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 2,51% - до 9,47 тысячи долларов, на Binance - на 2,25%, до 9,44 тысячи долларов.

Биткоин на всех основных площадках в ходе торгов вторника, 24 апреля, достигал 9,4 тысячи долларов, что является максимальным уровнем с середины марта", - говорится в сообщении.

Альтернативные криптовалюты при этом снижаются в цене в среду: Ethereum дешевеет на 2,01%, до 664,43 доллара, Ripple - на 4,14%, до 0,88 доллара, Bitcoin Cash - на 9,93%, до 1376,84 доллара.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 417,3 миллиарда долларов.

На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.

"Вчера биткоин прибавил почти 8%… Утром началась небольшая коррекция, сейчас торговля идет в диапазоне 9,3-9,5 тысячи долларов", - прокомментировал ситуацию на рынке директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

Аналитик также добавил, что среди альткоинов Bitcoin Cash демонстрирует наибольшую волатильность в последнее время.

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