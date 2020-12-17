Биткоин установил новый исторический максимум

Только за сутки криптовалюта биткоин выросла на 13,86% и 17 декабря достигла отметки в 22,14 тысячи долларов.

Об этом сообщается в данных Coindesk.

"Ночью криптовалюта устроила "качели": сначала составила 22,13 тысячи долларов около 5 утра по Киеву, после чего упала до 21,75 до 6 утра. С того момента стоимость начала расти и достигла максимума в 22,33 тысячи долларов в 08:30 по Киеву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 07:37 стоимость держится на уровне выше 22 тысяч, по состоянию на 09:13 она равна 22,26 тысячи долларов и продолжает расти.

Напомним, курс биткоина резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил 5 тысяч долларов, в ноябре - 10 тысяч долларов, а в середине декабря почти достиг 20 тысяч долларов. После этого криптовалюта начала дешеветь.

11 мая 2020 года биткоин пережил третий "халвинг": размер вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн снизился вдвое - до 6,25 BTC.

В Украине с апреля 2020 года действует закон о финмониторинге. Помимо прочего, он ввел проверку операций с криптовалютами на сумму более 30 тысяч гривен, а также блокировку криптокошельков и конфискацию криптовалюты за нарушения.