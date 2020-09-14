Бизнес и карантин. Стоит ли предпринимателям готовиться ко второй волне?

Разрытые ямы, техника и дорожники - такую ​​картину ежедневно наблюдают работники кафе на Московском проспекте. Говорят, во время пандемии COVID-19 пришлось буквально выживать. Ведь у заведения развернулась масштабная реконструкция, впридачу - еще и карантин.

И если сроки завершения ремонтных работ можно спрогнозировать, то с коронавирусными ограничениями ситуация сложнее. Количество посетителей уменьшилось в разы, часть персонала – уволилась, отмечает владелец кафе Андрей Голляк. Первую волну, рассказывает предприниматель, удалось каким-то образом пережить, а вот вторая - без дополнительной помощи государства - может убить малый и средний бизнес.

Андрей Голляк, директор кафе и сервиса обслуживания кофемашин

Вот с персоналом были определенные трудности: кто-то не до конца выдержал, с некоторыми ребятами, к сожалению, пришлось попрощаться. Тем не менее, мы остались. Заявление государства о том, что оно защитит, в первую очередь, малый бизнес, но по факту, с точки зрения налогообложения никакой защиты не было. Кроме как убрали налог на ФОП - сэкономили 1000 гривен. Сами понимаете, когда у вас люди, когда у вас аренда помещений...

На уменьшение количества клиентов жалуется и харьковчанин Андрей. Много лет он занимается организацией праздников и привык к колебанию доходов в зависимости от сезона. Однако последствия пандемии также прочувствовал на себе. Теперь рассуждает о поиске новых средств заработка и даже о смене деятельности.

Андрей, частный предприниматель

Все начали экономить бояться отдыхать… ну, прям не все, но какая-то часть. Поэтому отразилась в негативную сторону. В первую фазу сильно испытал убытки — минус 10 тысяч.

А вот менеджер Евгений, работающий в IT-отрасли, подчеркивает: на его заработок карантин существенно не повлиял. Потому что работа преимущественно дистанционная и в международной компании. В компаниях, работающих только на украинском рынке, ситуация совершенно другая.

Евгений, маркетолог

Вторая волна карантина негативно скажется на бюджетах, думаю. Всех абсолютно. Особенно, кто работает в украинских компаниях. Потому что бизнес будет закрываться, будет сокращаться потребление, а сотрудники, которые работают на международные, на Европу, конкретно на них сильно это не скажется.

Влияние карантина на бизнес в Украине имеет разноплановые тенденции, отмечают эксперты-экономисты. Самая стабильная - IT-отрасль и аграрный сектор. Другим - сейчас значительно сложнее.

В ожидании второй волны пандемии люди экономят и стараются экономить. Не покупают недвижимость или ценные вещи, мало посещают развлекательные заведения и отказываются от туристических прихотей. Государственные деятели делают некоторые попытки помощи бизнесу, отмечает экономист Серигй Беренда, но этого недостаточно.

Сергей Беренда, кандидат экономических наук

Це означає, що для малого та середньго бізнесу цей рік буде дуже поганий і “виживуть” не всі – це зрозуміло. Тому, на превеликий жаль, те, що, наприклад, робить держава в сфері підтримки малого та середнього бізнесу, на мою думку, - це, скажімо так, певні намагання, певні декларації, але якщо казати про весь загал, то це капля в морі.

Если рассматривать макроэкономические показатели, то ожидается падение валового внутреннего продукта в Украине до 12 процентов, говорит Беренда. Что это означает для населения - прежде всего, негативное влияние на доходы бюджета, бизнес и зарплату сотрудников, которую также выплачивает бизнес.

Ни продолжительность, ни глубину кризиса эксперты даже не берутся прогнозировать. Единственное, о чем говорят, - о существенном развитии украинской экономики речь не идет, в ближайшее время все будут работать, скорее, на восстановление показателей 2019-го года, до начала всемирной пандемии.