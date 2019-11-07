Блок-хаус: почему стоит использовать этот материал для отделки дома®

Блок-хаус — уникальный пиломатериал, применяемый в строительной сфере как декоративно-защитный вид вагонки. Его используют при проведении и внутренних, и внешних отделочных работ. Такой материал позволяет придать экстерьеру и интерьеру естественную эстетику. Но каковы его плюсы и где можно его купить?

Важные преимущества материала

В Киеве качественный блок-хаус можно заказать по ссылке ukrekoles.com.ua/production/blok-haus/ в компании УкрЭкоЛес по выгодным ценам. Такой продукт стоит выбрать по ряду причин:

Материал не выделяет опасные вещества. Покупатель может быть спокоен за своё здоровье. Имеет солидные экологические характеристики, что позволяет его использовать для отделки детских комнат и помещений, в которых проживают астматики. Отличается отменной паропроницаемостью и гигроскопичностью, благодаря чему поглощаются излишки влаги, которые есть в комнате. Это помогает обеспечивать нормальный уровень влажности. Имеет низкую теплопроводность и хорошее шумопоглощение. Материал выступает в качестве дополнительного звукоизолирующего и утепляющего слоя. Легок в монтаже: особый инструмент и оснащение не потребуются. Имеет высокие эстетические показатели, благодаря чему можно воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки. Стиль может быть и классическим, и современным. Может быть использован при обустройстве и обычной дачи, и большого коттеджа. Также подходит для отделки бани, сауны, летних построек, помещений хозяйственного назначения.

Нюансы выбора материала

Прежде чем купить блок-хаус, нужно непременно ознакомиться со следующими рекомендациями.

Размер. Ламели, длина которых составляет 6 или 3 метра, пользуются наибольшим спросом. Ширина составляет 15 сантиметров. При необходимости можно приобрести нестандартный по размеру материал.

Древесина. Для создания блок-хауса используется самая разная древесина, но наибольшим спросом пользуются осина, дуб, липа, лиственница, ель, сосна. Такая древесина отличается отменными теплоизоляционными показателями, повышенной устойчивостью к воздействию влаги и изменениям температуры. Она способствует формированию благоприятного микроклимата в помещении.

Сортность. Существует несколько типов блок-хауса — «E», «A», «B», «C». Дороже всего обойдутся ламели «E» класса. Они не имеют изъянов. «A» — класс, который допускает наличие сучков. Достаточно просто покрыть такой материал прозрачным лаком, и он будет смотреться достойно. «B» — на поверхности могут присутствовать небольшие механические повреждения. Такие ламели обязательно нужно окрашивать. «C» — блок-хаус, который имеет разный брак.

Внимание! Чтобы сократить отходы, нужно тщательно наносить разметку. Для этих целей потребуется специальное оборудование.

Приняв во внимание всё, что написано выше, вы без труда подберете лучший материал и сможете создать качественную и долговечную отделку дома.