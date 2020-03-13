Более 10 миллионов ущерба: в незаконной вырубке леса подозревают еще четырех лесничих

13 марта 2020 г. 10:30
44 просмотра

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), еще четырем лесничим - двум мастерам леса, старшему мастеру леса и лесничему, причастным к вырубке деревьев на вверенной им территории ГП «Октябрьское лесное хозяйство».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Одному из мастеров леса суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства и отстранил от должности. Вопрос об избрании меры пресечения остальным трем лицам в настоящее время решается.

Кроме того, ранее было сообщено о подозрении в совершении этого же преступления - служебной халатности - еще двум мастерам леса ГП «Октябрьское лесное хозяйство». Одному из них суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а другому - в виде личного обязательства.

Общая сумма ущерба, нанесенного 6 подозреваемыми государству из-за вырубки более 750 деревьев, составляет почти 10500000 гривен.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.