Более 10 миллионов ущерба: в незаконной вырубке леса подозревают еще четырех лесничих

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), еще четырем лесничим - двум мастерам леса, старшему мастеру леса и лесничему, причастным к вырубке деревьев на вверенной им территории ГП «Октябрьское лесное хозяйство».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Одному из мастеров леса суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства и отстранил от должности. Вопрос об избрании меры пресечения остальным трем лицам в настоящее время решается.

Кроме того, ранее было сообщено о подозрении в совершении этого же преступления - служебной халатности - еще двум мастерам леса ГП «Октябрьское лесное хозяйство». Одному из них суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а другому - в виде личного обязательства.

Общая сумма ущерба, нанесенного 6 подозреваемыми государству из-за вырубки более 750 деревьев, составляет почти 10500000 гривен.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

