Более 1,2 миллиардов гривен поступило в местный бюджет от крупного бизнеса региона

В І полугодии 2019 года плательщиками, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в местный бюджет было уплачено 1 млрд. 207 млн. грн. платежей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса крупных плательщиков налогов.

Как сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это на 208,5 млн. грн., или на 20,9% больше, чем было уплачено за шесть месяцев 2018 года.

Основными источниками поступлений в бюджеты местных общин стали:

- налог на доходы физических лиц - 655,2 млн. грн. (+15,9%);

- налог на прибыль предприятий - 225,2 млн. грн. (+34,2%);

- земельный налог - 227 млн. грн. (+42,2%);

- акцизный налог с розничной торговли подакцизными товарами - 60 млн. грн.;

- налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 16,7 млн. грн.(+15,8%).

В частности, в июне 2019 года в местный бюджет было уплачено 165,9 млн. грн. платежей, что на 16,9 млн. грн., или на 11,3% превышает уплату июня прошлого года. Из них в местный бюджет поступило 108,5 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 45,7 млн. грн. земельного налога, 9 млн. грн. акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами и т.п.

Также в Харьковском управлении сообщили, что с 1 июля 2019 года изменился размер прожиточного минимума, который составляет:

- общий - 1936 грн.;

- для детей до 6 лет - 1699 грн.;

- для детей от 6 до 18 лет - 2118 грн.;

- для трудоспособных лиц - 2007 грн.;

- для лиц, которые утратили трудоспособность - 1564 грн.

Этот размер прожиточного минимума нужно учитывать при проведении индексации денежных доходов населения. Т.е. с 1 июля 2019 г. индексация заработной платы проводится в пределах дохода 2007 грн. Кроме того, новый размер прожиточного минимума необходимо учитывать при удержании алиментов. Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В связи с этим, размер алиментов с 1 июля 2019 г. составляет:

- для детей до 6 лет не менее 849,50 грн. (1699 грн. × 50 %);

- для детей от 6 до 18 лет не менее 1059,00 грн. (2118 грн. × 50 %).

Остались без изменения:

- размер минимальной заработной платы - 4173,00 грн.;

- размер минимального единого социального взноса - 918,06 грн.;

- максимальная величина дохода застрахованного лица, на который начисляется единый взнос 62595 грн.;

- максимальный размер начисленного ЄСВ - 13770,90 грн. (62595 грн. х 22%) или 5264,24 грн. (62595 грн. х 8,41%) при начислении ЄСВ на зарплату работника-инвалида;

- размер налоговой социальной льготы;

- предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы;

- предельный размер суточных;

- сумма необлагаемого дохода в виде подарков;

- сумма нецелевой благотворительной помощи;

- ставка налога на недвижимое имущество;

- ставки единого налога.