Более 13 млн из бюджета уйдет на обслуживание турникетов метро

04 февраля 2020 г. 18:00
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Коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» заключило договор с ООО «Метро Автоматика» на ремонт и техобслуживание турникетов в вестибюлях «подземки». Об этом сообщает «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему электронных закупок ProZorro.

Речь идет об обслуживании 1 824 устройств на 30-ти станциях метрополитена. Сумма договора — 13, 6 миллиона гривен. Единственным конкурентом на аукционе было ООО «Торговый дом «Телекарт-Пром»». При этом фирма«Метро Автоматика» зарегистрирована четыре месяца назад — 11 сентября 2019 года.

Ранее подряды получало ООО «Научно-производственное объединение ПАМ».

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